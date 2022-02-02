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Местами снег и до +5 днем: какой будет погода завтра

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Среда 02 февраля 2022 20:00
Местами снег и до +5 днем: какой будет погода завтра Фото: в Украине завтра местами ожидается снег (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Погода в Украине завтра, 3 февраля, будет преимущественно снежной, местами ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем поднимется до +5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе преимущественно снег, без осадков только в Волынской, Ровенской и Черновицкой областях. Днем от -3 до +1, ночью от -1 до -5.

На севере тоже ожидается снег, днем от -1 до +1, ночью от -1 до -5. В центральной части мокрый снег, днем от 0 до +3, ночью от -4 до +1. Без осадков в Черкасской и Кировоградской областях.

На востоке днем от +1 до +4, ночью от -1 до +2. В южных регионах местами мокрый снег с дождем, днем от +2 до +5, ночью от -1 до +5. Местами снег и до +5 днем: какой будет погода завтра

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице Украины завтра ожидается снег, днем от -1 до +1, ночью от -1 до -3. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Местами снег и до +5 днем: какой будет погода завтра

Фото: погода в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что туристам в Карпатах рекомендуют воздержаться от походов в горы из-за ухудшения погоды.

Также РБК-Украина публиковало прогноз погоды на последний месяц зимы.

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