Непогода в Карпатах. Туристов призывают воздержаться от походов в горы

Сегодня, 2 февраля погода в Карпатах значительно ухудшилась. Туристам рекомендуют воздержаться от походов в горы.

"По состоянию на 09:00 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость (до 30 м.), ветер западный, порывы до 15 м/сек., температура воздуха -13. Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!"- говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность.

Добавим, снегопады сегодня ожидаются в большинстве областей Украины. Такая погода обойдет только Киев и шесть областей.