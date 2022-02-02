Місцями сніг і до +5 вдень: якою буде погода завтра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр .

Погода в регіонах

На заході переважно сніг, без опадів лише у Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях. Вдень від -3 до +1, вночі від -1 до -5.

На півночі теж очікується сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -5. У центральній частині мокрий сніг, вдень від 0 до +3, вночі від -4 до +1. Без опадів у Черкаській та Кіровоградській областях.

На сході вдень від +1 до +4, вночі від -1 до +2. У південних регіонах місцями мокрий сніг з дощем, вдень від +2 до +5, вночі від -1 до +5.

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці України завтра очікується сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -3. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві