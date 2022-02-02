Місцями сніг і до +5 вдень: якою буде погода завтра
Погода в Україні завтра, 3 лютого, буде переважно сніжною, місцями очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень підніметься до +5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.
Погода в регіонах
На заході переважно сніг, без опадів лише у Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях. Вдень від -3 до +1, вночі від -1 до -5.
На півночі теж очікується сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -5. У центральній частині мокрий сніг, вдень від 0 до +3, вночі від -4 до +1. Без опадів у Черкаській та Кіровоградській областях.
На сході вдень від +1 до +4, вночі від -1 до +2. У південних регіонах місцями мокрий сніг з дощем, вдень від +2 до +5, вночі від -1 до +5.
Фото: погода в регіонах
Погода в Києві
У столиці України завтра очікується сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -3. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду.
Фото: погода в Києві
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що туристам в Карпатах рекомендують утриматися від походів в гори через погіршення погоди.
Також РБК-Україна публікувало прогноз погоди на останній місяць зими.