Місцями дощі та заморозки: синоптики дали прогноз погоди на Великдень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На півдні і півночі прогнозують опади

Погода в Україні на Великдень буде дощовою у деяких південних та північних областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр у Facebook.

Так, за прогнозом синоптиків, у неділю дощ варто чекати жителям Одеської, Миколаївської та північних областей. Опади можливі у другій половині дня. На решті території сухо.

Температура повітря вдень у більшості регіонів коливатиметься від +8 до +13 градусів, в південних і Закарпатській областях повітря прогріється до +18. Вночі термометри прогнозують від +1 до +6 градусів. Місцями на поверхні грунту та в повітрі можливі заморозки до -5.

Також прогнозують західний і північно-західний вітер, 5-10 м/сек.

Нагадаємо, раніше синоптики вже прогнозували заморозки на Великдень. Очікувалося, що 19 квітня сильні заморозки прийдуть в Чернігівську та Сумську області. Синоптики також попереджали про суттєве погіршення погодних умов.

Також РБК-Україна писало, що в результаті погіршення погодних умов в Україні було знеструмлено понад 150 населених пунктів. Проблеми з електропостачанням були зафіксовані в 5 областях.