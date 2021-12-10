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Местами дожди и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

Завтра, 11 декабря, в Украине местами ожидаются дожди и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до +13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях в ночь на 11 декабря ожидается дождь с мокрым снегом. Днем осадки продолжатся в Ровенской области. Температура воздуха ночью составит от -1 д +1, днем - от +2 до +4 градусов.

На севере страны пройдут дожди. Температура воздуха днем составит от +4 до +8, ночью - от +3 до +5 градусов.

В восточных областях столбики термометра днем покажут от +3 до +9, ночью - от +1 до +8 градусов. Осадки ожидаются только в Запорожской области.

На юге страны ночью пройдут дожди. Днем ожидается от +10 до +13, ночью - от +6 до +11 градусов.

В центральных областях ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха 11 декабря составит от +6 до +8.

Фото: погода в Украине 11 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

Завтра в столице пройдут дожди. Температура воздуха в течение дня составит от +6 до +8. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве 11 декабря (meteo.gov.ua)

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах из-за потепления 11 декабря.

Отметим, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине со следующей недели - в ряде регионов ожидаются дожди, мокрый снег, туман и гололедица на дорогах.

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ГидрометцентрПогода в Украине