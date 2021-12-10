Місцями дощі та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на завтра

Погода в Україні

У західних областях в ніч на 11 грудня очікується дощ з мокрим снігом. Вдень опади продовжаться в Рівненській області. Температура повітря вночі становитиме від -1 до +1, вдень - від +2 до +4 градусів.

На півночі країни пройдуть дощі. Температура повітря вдень становитиме від +4 до +8, вночі - від + 3 до +5 градусів.

У східних областях стовпчики термометра вдень покажуть від +3 до +9, вночі - від +1 до +8 градусів. Опади очікуються тільки в Запорізькій області.

На півдні країни вночі пройдуть дощі. Вдень очікується від +10 до +13, вночі - від +6 до +11 градусів.

У центральних областях очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря 11 грудня становитиме від +6 до +8.

Фото: погода в Україні 11 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві

Завтра в столиці пройдуть дощі. Температура повітря протягом дня складе від +6 до +8. Вітер південно-східний 7-12 метрів в секунду.

Фото: погода в Києві 11 грудня (meteo.gov.ua)