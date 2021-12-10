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В Карпатах из-за оттепели возможен сход лавин

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Карпаты, Пятница 10 декабря 2021 13:05
В Карпатах из-за оттепели возможен сход лавин Фото: в Карпатах возможен сход лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность. Сегодня в горах ожидается оттепель.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ГСЧС.

В связи с оттепелью 10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области, 10-11 декабря в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

12-13 декабря, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на эти выходные.

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