Мессі заробляє понад 20 млн, українці - у центрі таблиці: які зарплати футболістів у МЛС

Топ найбагатших футболістів МЛС

Нападник "Інтер Маямі" Ліонель Мессі впевнено очолив рейтинг. Його загальний річний заробіток становить 20,4 млн доларів з яких 12 мільйонів - базова ставка, а решта - гарантовані бонуси, прописані в контракті.

Другим за доходом став італієць Лоренцо Інсіньє, який виступає за "Торонто". Його щорічна зарплата сягає 15,4 млн доларів, з яких 7,5 млн - основна сума.

Замикає трійку ще один зірковий гравець "Інтер Маямі" Серхіо Бускетс. Він заробляє майже 8,8 млн доларів на сезон, при цьому 8,5 млн припадає саме на базову оплату.

Цікаво, що інші партнери Мессі та Бускетса по "Інтеру" мають скромніші заробітки. Так, Жорді Альба отримав у 2025-му 6 млн доларів, а Луїс Суарес заробив всього 1,5 млн.

Скільки платять українцям у МЛС

Найвищу зарплату серед українців них має Євген Чеберко, який захищає кольори "Коламбус Крю". Його дохід за сезон становить 658 тис. доларів, з яких 610 тис. - базова ставка за контрактом.

Близькі цифри має Артем Смоляков, який грає за "Лос-Анджелес". У його контракті передбачено суму у майже 613,3 тис. доларів, з яких 550 - базова заробітна плата.

Вінгер "Монреаля" Геннадій Синчук заробляє 606 тис., з яких на бонуси припало лише 6 тисяч.

Ще один українець, захисник Олександр Сваток із "Остіна", отримує 505 тис. доларів на рік. Із цієї суми 5 тис. становлять преміальні.

Євген Чеберко та Олександр Сваток (фото: facebook.com/evgenij.ceberko)

Загальні умови контрактів у МЛС

Мінімальна річна зарплата в американській лізі наразі становить 80,6 тис. доларів.

У звіті зазначені два ключові показники: базова річна ставка і середня гарантована компенсація, яка включає:

бонуси за підписання контракту

агентські виплати

маркетингові нарахування.

Ці дані не охоплюють можливих додаткових контрактів між гравцями і клубами, що укладаються поза межами ліги.