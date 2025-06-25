Трубін із топ-сейвами переміг "Баварію" на клубному ЧС. З ким команда українця зустрінеться в плей-офф

Український воротар Анатолій Трубін став ключовою фігурою матчу третього туру Клубного чемпіонату світу-2025 у групі C. Його "Бенфіка" здобула мінімальну перемогу над "Баварією" та вийшла в плей-офф з першого місця.

Як пройшли матчі Мундіалю та хто вже пробився до 1/8 фіналу – в огляді РБК-Україна .

Клубний чемпіонат світу, груповий раунд, 3-й тур

Група С

"Бенфіка" – "Баварія" – 1:0

Гол: Шельдеруп, 13

"Окленд Сіті" – "Бока Хуніорс" – 1:1

Голи: Грей, 52 – Гарроу, 26 (автогол)

Група D

"Челсі" – "Есперанс" – 3:0

Голи: Адарабіойо, 45+3, Ділеп, 45+5, Джордж, 90+7

"Лос-Анджелес" – "Фламенго" – 1:1

Голи: Буанга, 84 – Воллес, 86

Трубіна не зміг пробити навіть Кейн

"Баварія" перед матчем з "Бенфікою" вже гарантувала собі вихід до плей-офф, тому головний тренер мюнхенців Венсан Компані використав ротацію складу. Португальці скористались цим: вже на 13-й хвилині гол забив норвежець Шельдеруп.

Втім, у другому таймі на полі з'явились лідери "Баварії" – Кейн, Кімміх та Олісе, що дозволило мюнхенцям перехопити ініціативу. Кімміх навіть забив, але гол скасували через офсайд.

Голкіпер збірної України провів на полі всі 90 хвилин, виконав чотири сейви та залишив ворота сухими. Найгострішими моментами стали виходи Сане один на один із Трубіним – обидва рази українець парирував удари. Також воротар врятував команду після пострілу Павловіча.

За підсумками зустрічі ФІФА визнала Трубіна найкращим гравцем матчу – українець отримав пам'ятну нагороду від організаторів турніру.

У паралельній грі аргентинська "Бока Хуніорс" сенсаційно не зуміла переграти новозеландський "Окленд Сіті", який перед цим поступився в двох матчах із загальним рахунком 0:16, та вилетіла з турніру.

Група C:

"Бенфіка" – 7 очок (м'ячі – 9-2) "Баварія" – 6 (12-2) "Бока Хуніорс" – 2 (4-5) "Окленд Сіті" – 1 (1-17)

З ким зіграє "Бенфіка" в плей-офф

Суперником португальців стала друга команда групи D – англійський "Челсі".

У заключній грі лондонці обіграли "Есперанс" з Тунісу (3:0), проте так і не випередили бразильський "Фламенго" у боротьбі за перше місце в групі.

Бразильці на фініші групового раунду зіграли внічию з американським "Лос-Анджелесом" (1:1). У складі каліфорнійців на ЧС дебютував український захисник Артем Смоляков, який вийшов на поле на 46-й хвилині та відіграв другий тайм. Початок Мундіалю українець пропустив через участь у складі молодіжної збірної в Євро-2025.

Група D

"Фламенго" – 7 очок (м'ячі – 7-2) "Челсі" – 6 (6-3) "Есперанс" – 3 (1-5) "Лос-Анджелес" – 1 (1-4)

Таким чином, відома вже половина пар 1/8 фіналу.

"Палмейрас" – "Ботафого"

"Бенфіка" – "Челсі"

ПСЖ – "Інтер Маямі"

"Фламенго" – "Баварія"

Плей-офф стартує у суботу, 28 червня.