Месси зарабатывает более 20 млн, украинцы - в центре таблицы: какие зарплаты футболистов в МЛС

Топ самых богатых футболистов МЛС

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси уверенно возглавил рейтинг. Его общий годовой заработок составляет 20,4 млн долларов из которых 12 миллионов - базовая ставка, а остальное - гарантированные бонусы, прописанные в контракте.

Вторым по доходу стал итальянец Лоренцо Инсинье, выступающий за "Торонто". Его ежегодная зарплата достигает 15,4 млн долларов, из которых 7,5 млн - основная сумма.

Замыкает тройку еще один звездный игрок "Интер Майами" Серхио Бускетс. Он зарабатывает почти 8,8 млн долларов в сезон, при этом 8,5 млн приходится именно на базовую оплату.

Интересно, что другие партнеры Месси и Бускетса по "Интеру" имеют более скромные заработки. Так, Жорди Альба получил в 2025-м 6 млн долларов, а Луис Суарес заработал всего 1,5 млн.

Сколько платят украинцам в МЛС

Самую высокую зарплату среди украинцев имеет Евгений Чеберко, который защищает цвета "Коламбус Крю". Его доход за сезон составляет 658 тыс. долларов, из которых 610 тыс. - базовая ставка по контракту.

Близкие цифры имеет Артем Смоляков, который играет за "Лос-Анджелес". В его контракте предусмотрена сумма в почти 613,3 тыс. долларов, из которых 550 - базовая заработная плата.

Вингер "Монреаля" Геннадий Синчук зарабатывает 606 тыс., из которых на бонусы пришлось лишь 6 тысяч.

Еще один украинец, защитник Александр Сваток из "Остина", получает 505 тыс. долларов в год. Из этой суммы 5 тыс. составляют премиальные.

Евгений Чеберко и Александр Сваток (фото: facebook.com/evgenij.ceberko)

Общие условия контрактов в МЛС

Минимальная годовая зарплата в американской лиге сейчас составляет 80,6 тыс. долларов.

В отчете указаны два ключевых показателя: базовая годовая ставка и средняя гарантированная компенсация, которая включает:

бонусы за подписание контракта

агентские выплаты

маркетинговые начисления.

Эти данные не охватывают возможных дополнительных контрактов между игроками и клубами, заключаемых вне лиги.