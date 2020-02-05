Месси вынужден играть с травмой из-за нехватки нападающих в "Барселоне"

Фото: Лионель Месси (fcbarcelona.com)

Луис Суарес и Усман Дембеле находятся в лазарете каталонского клуба

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси в последних матчах играл с травмой. Об этом утверждает ESPN.

По данным источника, аргентинский футболист испытывает проблемы с бедром, но вынужден выходить на поле и играть через боль в связи с травмами атакующей линии команды. В настоящий момент в лазарете каталонцев находятся нападающие Луис Суарес и Усман Дембеле.

Врачи каталонцев не опасаются за здоровье Месси, но понимают, что проблема существует и продолжают внимательно следить за происходящим. Кроме того форвард испытывает усталость из-за интенсивных тренировок при новом главном тренере Кике Сетьене.

С момента старта сезона Лионель травмировался дважды. Первую травму он получил в августе, вторую - в сентябре. В общей сложности Месси пропустил чуть более полутора месяцев.

Всего в нынешнем сезоне 32-летний Месси принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, в которых забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.

Напомним, Месси планирует перед каждым сезоном продлевать контракт с "Барселоной" на один год. Игрок, которому летом исполнится 33 года, хочет отталкиваться от своего самочувствия.