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Месси вновь будет проходить восстановление

Новости » Спорт    26.09.2019 - 09:44
Месси вновь будет проходить восстановление
Фото: Месси в матче с "Вильярреалом" (fcbarcelona.com)

Сроки его возвращения неизвестны

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прошел медицинское обследование в связи с новой травмой, полученной в матче шестого тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (2:1). Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба.

У 31-летнего аргентинца диагностировано растяжение приводящей мышцы левого бедра и теперь вновь будет проходить восстановление. Сроки восстановления не указаны. Возвращение форварда в строй будет зависеть от развития ситуации.

Напомним, Месси получил новое повреждение уже в первом матче после месячного восстановления после травмы, которую получил во время летнего предсезонного турнира.

Игра с "Вильярреалом" стала для него первой в сезоне, где он появился в стартовом составе. Но в результате уже в перерыве был заменен. Всего в текущем сезоне на счету нападающего три матча и один голевой пас.

За день до этого матча Месси был признан лучшим игроком 2109 года по версии ФИФА. Эта награда досталась ему в шестой раз. Ранее он завоевывал трофей в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.

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