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Мессі змушений грати з травмою через брак нападників в "Барселоні"

Новини » Спорт     05.02.2020 - 10:22
Мессі змушений грати з травмою через брак нападників в "Барселоні"
Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)

Луїс Суарес і Усман Дембеле знаходяться в лазареті каталонського клубу

Капітан каталонської "Барселони" Ліонель Мессі в останніх матчах грав з травмою. Про це стверджує ESPN.

За даними джерела, аргентинський футболіст відчуває проблеми зі стегном, але змушений виходити на поле і грати через біль у зв'язку з травмами атакуючої лінії команди. На даний момент в лазареті каталонців знаходяться нападники Луїс Суарес і Усман Дембеле.

Лікарі каталонців не бояться за здоров'я Мессі, але розуміють, що проблема існує і продовжують уважно стежити за тим, що відбувається. Крім того форвард відчуває втому через інтенсивних тренувань при новому головному тренерові Кіке Сетьене.

З моменту старту сезону Ліонель травмувався двічі. Першу травму він отримав в серпні, другу - у вересні. В цілому Мессі пропустив трохи більше півтора місяця.

Всього в нинішньому сезоні 32-річний Мессі взяв участь в 17 матчах чемпіонату Іспанії, в яких забиа 14 м'ячів та віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, Мессі планує перед кожним сезоном продовжувати контракт з "Барселоною" на один рік. Гравець, якому влітку виповниться 33 роки, хоче відштовхуватися від свого самопочуття.

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