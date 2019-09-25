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Месси получил травму в первом матче сезона в стартовом составе "Барселоны"

Новости » Спорт    25.09.2019 - 11:10
Месси получил травму в первом матче сезона в стартовом составе "Барселоны"
Фото: Лионель Месси (twitter.com/FCBarcelona)

Сегодня он пройдет медобследование

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси может не сыграть в субботнем поединке чемпионата Испании против "Хетафе". Об этом сообщает sport.es.

Аргентинский нападающий пройдет медобследование, по результатам которого будет принято решение.

Накануне во время домашнего матча в рамках 6 тура Примеры с "Вильярреалом" (2:1) Лионель почувствовал мышечный дискомфорт в левом бедре и по ходу второго тайма был заменен на вингера Усмана Дембеле. Для француза, пропустившего начало чемпионата из-за травмы, это первая игра в сезоне.

В этой игре 32-летний аргентинец впервые вышел в стартовом составе "Барсы" в текущем сезоне. В двух предыдущих играх он выходил на замену во вторых таймах.

Напомним, что нападающий пропустил начало сезона из-за травмы икроножной мышцы, которую получил во время летнего предсезонного турнира.

"Барселона "с 10 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что каталонцам нужно готовиться к времени, когда капитан команды Лионель Месси завершит карьеру. Он также рассказал, каким видит будущее клуба без аргентинского форварда.

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