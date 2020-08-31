ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Месси не вернется в "Барселону" к началу чемпионата Испании

Барселона, Понедельник 31 августа 2020 18:38
Месси не вернется в "Барселону" к началу чемпионата Испании
Фото: Лионель Месси (fcbarcelona.com)
Автор: Вера Олейник

Ранее он отказался приезжать на тренировочный сбор

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси заявил, что не прибудет в расположение клуба к началу чемпионата Испании. Аргентинец больше не считает себя игроком каталонской команды.

Об этом сообщает Marca.

Ранее он не явился на прохождение командой ПЦР-тестов. Также футболист отказался присутствовать на предсезонном тренировочно сборе.

Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, то он будет оштрафован в размере 25% от заработной платы. Однако на данный момент руководство "Барселоны" не намерено санкционировать аргентинского игрока и все еще надеется изменить ситуацию. Сам же Месси считает, что его действия не заслуживают наказания, поскольку он свободен от любых обязательств.

Ожидается, что в ближайшее время отец и представитель форварда Хорхе Месси проведет встречу с президентом клуба Хосепом Бартомеу, где обсудит будущее своего сына.

Напомним, о желании Месси покинуть клуб стало известно на прошлой неделе.

Главным претендентом на 33-летнего аргентинца считается "Манчестер Сити".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины БарселонаМессичемпионат Испании
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь