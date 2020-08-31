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Мессі не повернеться в "Барселону" до початку чемпіонату Іспанії

Барселона, Понеділок 31 серпня 2020 18:38
Мессі не повернеться в "Барселону" до початку чемпіонату Іспанії
Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)
Автор: Вера Олейник

Раніше він відмовився приїжджати на тренувальний збір

Нападник і капітан "Барселони" Ліонель Мессі заявив, що не прибуде в розташування клубу до початку чемпіонату Іспанії. Аргентинець більше не вважає себе гравцем каталонської команди.

Про це повідомляє Marca.

Раніше він не з'явився на проходження командою ПЛР-тестів. Також футболіст відмовився бути присутнім на передсезонному тренувальному зборі.

Згідно з контрактом, якщо Мессі пропустить від 11 до 30 днів, то він буде оштрафований у розмірі 25% від заробітної плати. Однак на цей момент керівництво "Барселони" не має наміру санкціонувати аргентинського гравця і все ще сподівається змінити ситуацію. Сам же Мессі вважає, що його дії не заслуговують на покарання, оскільки він вільний від будь-яких зобов'язань.

Очікується, що найближчим часом батько і представник форварда Хорхе Мессі проведе зустріч з президентом клубу Хосепом Бартомеу, де обговорить майбутнє свого сина.

Нагадаємо, про бажання Мессі покинути клуб стало відомо минулого тижня.

Головним претендентом на 33-річного аргентинця вважається "Манчестер Сіті".

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