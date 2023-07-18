Мессі та Бускетс провели перше тренування з "Інтером Маямі": дебют не за горами
Зіркові новачки американського "Інтера Маямі" Серхіо Бускетс і Ліонель Мессі розпочали тренувальні заняття в складі аутсайдера Major League Soccer.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter МЛС.
Колишні лідери іспанської "Барселони" приєдналися до тренування "чапель" у вівторок. Напередодні дует іменитих виконавців узяв участь у пишній церемонії презентації перед публікою.
Бускетс і Мессі обрали для виступів 5-й і 10-й номери відповідно. Іспанець і аргентинець покликані не лише підвищити інтерес до МЛС загалом, а й виправити турнірне становище "Інтера Маямі". Щоправда, дебютуватимуть вони, найімовірніше, в Кубку Ліг проти мексиканського "Крус Асуля" у ніч на п'ятницю, 21 липня.
"Чаплі" йдуть на останній сходинці Східної конференції Major League Soccer. Флоридці набрали лише 18 очок і відстають від зони плей-офф на 12 пунктів. Серія без перемог "Інтера Маямі" триває вже 11 матчів (3 нічиї, 8 поразок).
Раніше "Інтер Маямі" розкрив фінансові деталі контракту з аргентинцем Мессі. Контракт новачка коштуватиме 50-60 млн доларів на рік. Укласти договір із нападником дозволила велика угода МЛС із Apple.
Messi. Busquets. Whole squad's here.— Major League Soccer (@MLS) July 18, 2023
Our first look at @InterMiamiCF's new star duo on the training pitch. pic.twitter.com/i5oDYbcfvP
До слова, раніше розібрали топ-10 вільних агентів вікна трансферів літа-2023.
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