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Мессі та Бускетс провели перше тренування з "Інтером Маямі": дебют не за горами

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Маямі, Вівторок 18 липня 2023 16:29
Мессі та Бускетс провели перше тренування з "Інтером Маямі": дебют не за горами Фото: Ліонель Мессі в доброму гуморі розпочав підготовку до дебюту (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Зіркові новачки американського "Інтера Маямі" Серхіо Бускетс і Ліонель Мессі розпочали тренувальні заняття в складі аутсайдера Major League Soccer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter МЛС.

Колишні лідери іспанської "Барселони" приєдналися до тренування "чапель" у вівторок. Напередодні дует іменитих виконавців узяв участь у пишній церемонії презентації перед публікою.

Бускетс і Мессі обрали для виступів 5-й і 10-й номери відповідно. Іспанець і аргентинець покликані не лише підвищити інтерес до МЛС загалом, а й виправити турнірне становище "Інтера Маямі". Щоправда, дебютуватимуть вони, найімовірніше, в Кубку Ліг проти мексиканського "Крус Асуля" у ніч на п'ятницю, 21 липня.

"Чаплі" йдуть на останній сходинці Східної конференції Major League Soccer. Флоридці набрали лише 18 очок і відстають від зони плей-офф на 12 пунктів. Серія без перемог "Інтера Маямі" триває вже 11 матчів (3 нічиї, 8 поразок).

Раніше "Інтер Маямі" розкрив фінансові деталі контракту з аргентинцем Мессі. Контракт новачка коштуватиме 50-60 млн доларів на рік. Укласти договір із нападником дозволила велика угода МЛС із Apple.

До слова, раніше розібрали топ-10 вільних агентів вікна трансферів літа-2023.

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