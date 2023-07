Мессі та Бускетс провели перше тренування з "Інтером Маямі": дебют не за горами

Колишні лідери іспанської "Барселони" приєдналися до тренування "чапель" у вівторок. Напередодні дует іменитих виконавців узяв участь у пишній церемонії презентації перед публікою.

Бускетс і Мессі обрали для виступів 5-й і 10-й номери відповідно. Іспанець і аргентинець покликані не лише підвищити інтерес до МЛС загалом, а й виправити турнірне становище "Інтера Маямі". Щоправда, дебютуватимуть вони, найімовірніше, в Кубку Ліг проти мексиканського "Крус Асуля" у ніч на п'ятницю, 21 липня.

"Чаплі" йдуть на останній сходинці Східної конференції Major League Soccer. Флоридці набрали лише 18 очок і відстають від зони плей-офф на 12 пунктів. Серія без перемог "Інтера Маямі" триває вже 11 матчів (3 нічиї, 8 поразок).

Раніше "Інтер Маямі" розкрив фінансові деталі контракту з аргентинцем Мессі. Контракт новачка коштуватиме 50-60 млн доларів на рік. Укласти договір із нападником дозволила велика угода МЛС із Apple.

Messi. Busquets. Whole squad's here.



Our first look at @InterMiamiCF's new star duo on the training pitch. pic.twitter.com/i5oDYbcfvP