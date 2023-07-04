Джокер "Реала", останній свідок Фергюсона та інші: топ-10 вільних агентів Європи

Із відкриттям літнього трансферного вікна на ринку опинилися десятки вільних агентів – футболістів без контрактних зобов'язань перед клубами. У списку відкритих до пропозицій виконавців чимало гучних імен, зокрема воротар Давід Де Хеа та вінгер Марко Асенсіо.

На першій сходинці опинився Мілан Шкріняр. Словацький оборонець, ринкова вартість якого склала 50 млн євро*, пропустив другу частину сезону 2022/23 через травму спини. Тож заслуги центрбека у виході міланського "Інтера" у фінал Ліги чемпіонів немає. Ще взимку він нібито підписав контракт із "Парі-Сен Жермен", та час іде, а про підписання французький гранд не оголошує...

Ласим шматком на ринку буде хавбек Даїті Камада (27 млн). Широкий загал може й не чув про зірку збірної Японії, але в лавах франкфуртського "Айнтрахта" він неабияк зарекомендував себе на високому рівні. У минулому сезоні Камада оформив 9 м'ячів і 7 передач (ще 3 голи в Лізі чемпіонів) та зацікавив "Мілан". Утім, "россонері" трансфер загальмували. Тепер інтерес мають "Інтер" і "Рома".

Вільним став і Марко Асенсіо (25 млн). Уродженець Балеарських островів провів солідних 7 сезонів у Мадриді. Хоч залізобетонним гравцем основи іспанець ніколи не був, але при всіх тренерах він був в обоймі. Тож три "золота" Ла Ліги та три медалі переможця Ліги чемпіонів Асенсіо здобув заслужено. Сватають вінгера в ПСЖ, який розгубив чимало зірок.

Переїжджаємо на Альбіон. Тут нарешті піти з "Крістал Пелас" отримав нагоду Вілфрід Заха (22 млн). Колись лондонці відхиляли пропозиції на десятки мільйонів, а івуарієць, зціпівши зуби, продовжував тягнути команду в середину таблиці АПЛ. Зараз нападник оцінює різні варіанти – "Лаціо", "Фенербахче" та навіть "Аль-Наср" Роналду. Та й "Пелас" ще не здалися...

Його співвітчизник Жонатан Бамба (20 млн) попрощався з "Ліллем". Останній сезон африканця у лавах "догів" обернувся середньою результативністю – 6 м'ячів, 7 асистів. На користь лівого вінгера вік – 27 років. Він ще здатен зарекомендувати себе в сильніших командах та/або чемпіонатах. Чутки відправляють Бамба в "Наполі".

Для нападника Роберто Фірміно (18 млн) завершилася віха кар'єри в "Ліверпулі". Бразилець відіграв цілих 8 сезонів на "Енфілді". Для сучасної ери такий тривалий етап в одній команді – вже досягнення. У лавах "червоних" він провів 362 матчі (111 голів) і здобув усі можливі трофеї – від титулу АПЛ до Ліги чемпіонів і Клубного чемпіонату світу. Та для Юргена Клоппа Фірміно вичерпав себе. Зате "Аль-Ахлі" не проти озолотити бразильця.

Для англійсько-чилійського форварда Бена Бреретона-Діаса (16 млн євро) трансферне вікно недовго буде прочиненим. Ще взимку він домовився про контракт із іспанським "Вільярреалом" – 4-річна угода та перший досвід клубної кар'єри в іспаномовному середовищі. "Жовтій субмарині" лише залишилося презентувати новачка.

Шлях до Іспанії лежить і для оборонця Чаглара Сьоюнджю (15 млн). Центрбек збірної Туреччини завершив подорож із "Лестером" після вильоту "лисиць" у Чемпіоншип. Ще навесні головний інсайдер планети Фабріціо Романо відправив Сьоюнджю в мадридський "Атлетіко". Дієго Сімеоне такий боєць точно буде під масть. А сам турок відхилив пропозиції з Італії та батьківщини.

Лише найактивніші вболівальники чули про Ельєса Схірі (13 млн). Опорний хавбек непогано себе зарекомендував у "Монпельє" та "Кельна". Його чорнова робота для неозброєного ока малопомітна. Та й фахівці зазвичай нагороди роздають зіркам атаки. Проте, приз Найкращому гравцю Тунісу два роки тому Схірі взяв заслужено. Імовірний перехід у РБ "Лейпциг" – зайвий доказ.

Найдивнішою в десятці вільних агентів стала поява Давіда Де Хеа (13 млн). Досвідчений воротар залишився без контракту після 12-ти (!) сезонів поспіль у воротах "Манчестер Юнайтед". Що й казати, коли іспанський кіпер ще застав два фінальні сезони в кар'єрі легендарного тренера сера Алекса Фергюсона. Так, Де Хеа вже втратив приставку "топ" – він посередньо грає ногами, припускається інших помилок, але найбільша кількість сухих матчів у сезоні 2022/23 АПЛ гарантують працевлаштування, хай і деінде.

* – за даними порталу Transfermarkt