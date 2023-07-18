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Месси и Бускетс провели первую тренировку с "Интером Майами": дебют не за горами

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Майами, Вторник 18 июля 2023 16:29
Месси и Бускетс провели первую тренировку с "Интером Майами": дебют не за горами Фото: Лионель Месси в хорошем настроении начал подготовку к дебюту (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Звездные новички американского "Интера Майами" Серхио Бускетс и Лионель Месси приступили к тренировочным занятиям в составе аутсайдера Major League Soccer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter МЛС.

Бывшие лидеры испанской "Барселоны" присоединились к тренировке "цапель" во вторник. Накануне дуэт именитых исполнителей принял участие в пышной церемонии презентации перед публикой.

Бускетс и Месси выбрали для выступлений 5-й и 10-й номера соответственно. Испанец и аргентинец призваны не только повысить интерес к МЛС в целом, но и исправить турнирное положение "Интера Майами". Правда, дебютировать они, скорее всего, будут в Кубке Лиг против мексиканского "Крус Асуля" в ночь на пятницу, 21 июля.

"Чапли" идут на последней строчке Восточной конференции Major League Soccer. Флоридцы набрали всего 18 очков и отстают от зоны плей-офф на 12 пунктов. Серия без побед "Интера Майами" продолжается уже 11 матчей (3 ничьих, 8 поражений).

Ранее "Интер Майами" раскрыл финансовые детали контракта с аргентинцем Месси. Контракт новичка обойдется в 50-60 млн долларов в год. Заключить договор с нападающим позволило крупное соглашение МЦС по Apple.

К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

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