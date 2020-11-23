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Месси не сыграет против "Динамо" в Лиге чемпионов

Автор: Вера Олейник

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не включен в заявку команды на гостевой матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Динамо". Также в списке отсутствует полузащитник Френки де Йонг.

Об этом информирует пресс-служба каталонцев.

В общем "Барса" осталась сразу без шести игроков основы - команде также не помогут травмированные Ансу Фати, Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто. На предматчевой пресс-конференции главный тренер "блаугранас" Рональд Куман сообщил, что решил предоставить Месси и де Йонгу отдых.

Вся заявка "Барселоны" выглядит следующим образом:

Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья

Защитники: Дест, Ленгле, Альба, Серхи Роберто, Фирпо, Мингуэса

Полузащитники: Аленья, Пьянич, Пуч, Коутиньо, Педри, Матеус

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Встреча пройдет завтра, 24 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 22:00.

Напомним, накануне игры "бело-синие" не досчитались сразу 15 футболистов.

"Барселона" после трех туров возглавляет группу с девятью очками, на три отстает "Ювентус", а на восемь - "Динамо" и "Ференцварош". В начале ноября команда Рональда Кумана обыграла Динамо на "Камп Ноу" со счетом 2:1.

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