Месси не сыграет против "Динамо" в Лиге чемпионов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не включен в заявку команды на гостевой матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Динамо". Также в списке отсутствует полузащитник Френки де Йонг.

Об этом информирует пресс-служба каталонцев.

В общем "Барса" осталась сразу без шести игроков основы - команде также не помогут травмированные Ансу Фати, Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто. На предматчевой пресс-конференции главный тренер "блаугранас" Рональд Куман сообщил, что решил предоставить Месси и де Йонгу отдых.

Вся заявка "Барселоны" выглядит следующим образом:

Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья

Защитники: Дест, Ленгле, Альба, Серхи Роберто, Фирпо, Мингуэса

Полузащитники: Аленья, Пьянич, Пуч, Коутиньо, Педри, Матеус

Нападающие: Гризманн, Брэйтуэйт, Дембеле, Тринкау

Встреча пройдет завтра, 24 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 22:00.

Напомним, накануне игры "бело-синие" не досчитались сразу 15 футболистов.

"Барселона" после трех туров возглавляет группу с девятью очками, на три отстает "Ювентус", а на восемь - "Динамо" и "Ференцварош". В начале ноября команда Рональда Кумана обыграла Динамо на "Камп Ноу" со счетом 2:1.