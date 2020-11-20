ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Динамо" не сможет рассчитывать на 15 футболистов в ближайшем матче

Киев, Пятница 20 ноября 2020 12:02
"Динамо" не сможет рассчитывать на 15 футболистов в ближайшем матче
Фото: игроки "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Киевское "Динамо" в выездном матче 10 тура УПЛ против "Ингульца" не сможет рассчитывать на 15 футболистов. Команду Мирчи Луческу подкосили травмы и коронавирус.

О кадровой ситуации в команде сообщается на сайте "бело-синих".

К получившим повреждения Никите Бурде, Александру Тымчику, Владимиру Костевичу добавились Назарий Русин, который перенес операцию на ключице, и Томаш Кендзера, получивший травму голеностопа в матче сборной Польши.

По причине позитивных тестов, а также необходимого восстановительного периода после перенесенного коронавируса для тех, чьи тесты показали отрицательный результат, не могут играть Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Жерсон Родригес, Александр Сирота, Миккель Дуэлунд, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Леднев, Артем Шабанов, Александр Андриевский.

Поединок "Ингулец" - "Динамо" должен состояться в субботу, 21 ноября, в 14:00.

Напомним, матч 10 тура чемпионата Украины между "Олимпиком" и "Зарей" не состоится из-за выявленных случаев коронавируса в составе донецкого клуба.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт ДинамоЧемпионат УкраиныУПЛФутбол

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь