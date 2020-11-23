Мессі не зіграє проти "Динамо" у Лізі чемпіонів

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі не включений в заявку команди на гостьовий матч четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Динамо". Також у списку відсутній півзахисник Френкі де Йонг.

Про це інформує пресслужба каталонців.

Загалом "Барса" залишилася відразу без шести гравців основи - команді також не допоможуть травмовані Ансу Фаті, Серхіо Бускетс, Жерар Піке і Серхіо Роберто. На передматчевій пресконференції головний тренер "блаугранас" Рональд Куман повідомив, що вирішив надати Мессі і де Йонгу відпочинок.

Уся заявка "Барселони" виглядає наступним чином:

Воротарі: тер Штеген, Нето, Пенья

Захисники: Дест, Ленгле, Альба, Роберто, Фірпо, Мінгуеса

Півзахисники: Аленья, Пьянич, Пуч, Коутіньйо, Педрі, Матеус

Нападники: Грізманн, Брейтуейт, Дембеле, Трінкал

Зустріч пройде завтра, 24 листопада, в Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри - о 22:00.

"Барселона" після трьох турів очолює групу з дев'ятьма очками, на три відстає "Ювентус", а на вісім - "Динамо" і "Ференцварош". На початку листопада команда Рональда Кумана обіграла Динамо на "Камп Ноу" з рахунком 2:1.

Нагадаємо, напередодні гри "біло-сині" не дорахувалися відразу 15 футболістів.