Мессі отримає "Золотий м'яч-2023" і увійде в історію: що відомо

36-річний аргентинець здобуде восьмий у кар'єрі приз від культового видання France Football. Церемонія нагородження "Золотим м'ячем" запланована на 30 жовтня у Парижі.

Мессі забезпечив статус фаворита на головну індивідуальну футбольну нагороду перемогою на ЧС-2022. Аргентинського нападника визнали Найкращим гравцем турніру. Статистика ветерана на Мундіалі – 7 матчів, 7 голів, 3 асисти. Натомість у складі французького ПСЖ він виграв титул Ліги 1.

Торік "Золотий м'яч" здобув Карім Бензема. У голосуванні французький форвард обійшов Садьйо Мане ("Ліверпуль") і Кевіна Де Брюйне ("Манчестер Сіті"). Мессі ж навіть не потрапив до списку претендентів на нагороду.

Ліонель Мессі в 2023 році

Сезон 2022/23 аргентинець провів у складі французького "Парі Сен-Жермен". За парижан нападник відіграв 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч і віддав 20 результативних передач.

Влітку Мессі підписав із "Інтером Маямі" контракт на 2,5 роки. Флоридці платитимуть аргентинцю 50-60 млн доларів за сезон. Разом із нападником лави "чапель" поповнили екс-партнери Мессі в "Барселоні" Альба та Бускетс. Вони привели "Інтер Маямі" до перемоги в Кубку ліг США та Мексики.

Зі збірною Аргентини Мессі стартував у кваліфікації до ЧС-2026. У першому турі відбору він забив єдиний м'яч у протистоянні з Еквадором (1:0). Гол зі штрафного дозволив наздогнати англійця Бекхема в списку рекордсменів стандартів.