Месси получит "Золотой мяч-2023" и войдет в историю: что известно

36-летний аргентинец получит восьмой в карьере приз от культового издания France Football. Церемония награждения "Золотым мячом" намечена на 30 октября в Париже.

Месси обеспечил статус фаворита на главную индивидуальную футбольную награду победой на ЧМ-2022. Аргентинского нападающего признали лучшим игроком турнира. Статистика ветерана на Мундиале – 7 матчей, 7 голов, 3 ассиста. Зато в составе французского ПСЖ он выиграл титул Лиги 1.

В прошлом году "Золотой мяч" получил Карим Бензема. В голосовании французский форвард обошел Садьо Мане ("Ливерпуль") и Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити"). Месси в свою очередь даже не попал в список претендентов на награду.

Лионель Месси в 2023 году

Сезон 2022/23 аргентинец провел в составе французского "Пари Сен-Жермена". За парижан нападающий отыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач.

Летом Месси подписал с "Интером Майами" контракт на 2,5 года. Флоридцы будут платить аргентинцу 50-60 млн долларов за сезон. Вместе с нападающим лавы "цапель" пополнили экс-партнеры Месси в "Барселоне" Альба и Бускетс. Они привели "Интер Майами" к победе в Кубке лиг США и Мексики.

Со сборной Аргентины Месси стартовал в квалификации к ЧМ-2026. В первом туре отбора он забил единственный мяч в противостоянии с Эквадором (1:0). Гол со штрафного позволил догнать англичанина Бекхэма в списке рекордсменов стандартов.