Месси объявил, что остается в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси записал видеообращение по поводу своего будущего в составе каталонского клуба. Аргентинец подтвердил, что остается в команде еще на один сезон.

Об этом сообщает Goal.com.

"Я не был счастлив и хотел уйти. Мне не дали этого сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Руководство клуба во главе с Бартомеу - это катастрофа", - сказал Месси.

Месси уведомил клуб о своем желании его покинуть вскоре после вылета "Барселоны" от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов с унизительным счетом 2:8.

Однако руководство каталонского клуба заняло жесткую позицию и отказалось отпускать футболиста менее чем за 700 млн евро.

Капитан доиграет до конца контракта, чтобы летом 2021 года беспрепятственно покинуть каталонцев в статусе свободного агента.

Главным претендентом на аргентинского футболиста является "Манчестер Сити".

Напомним, ранее форвард заявил руководству "Барселоны", что не прибудет в расположение клуба к началу чемпионата Испании.