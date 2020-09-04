Мессі оголосив, що залишається в "Барселоні"

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі записав відеозвернення з приводу свого майбутнього в складі каталонського клубу. Аргентинець підтвердив, що залишається в команді ще на один сезон.

Про це повідомляє Goal.com.

"Я не був щасливий і хотів піти. Мені не дали цього зробити, тому я залишуся в клубі, щоб не починати судових розглядів. Керівництво клубу на чолі з Бартомеу - це катастрофа", - сказав Мессі.

Мессі повідомив клубу про своє бажання його покинути незабаром після вильоту "Барселони" від "Баварії" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів з принизливим рахунком 2:8.

Однак керівництво каталонського клубу зайняло жорстку позицію і відмовилося відпускати футболіста менш ніж за 700 млн євро.

Капітан дограє до кінця контракту, щоб влітку 2021 року безперешкодно покинути каталонців в статусі вільного агента.

Головним претендентом на аргентинського футболіста є "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, раніше форвард заявив керівництву "Барселони", що не прибуде розташування клубу до початку чемпіонату Іспанії.