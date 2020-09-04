Мессі оголосив, що залишається в "Барселоні"

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі записав відеозвернення з приводу свого майбутнього в складі каталонського клубу. Аргентинець підтвердив, що залишається в команді ще на один сезон.
Про це повідомляє Goal.com.
"Я не був щасливий і хотів піти. Мені не дали цього зробити, тому я залишуся в клубі, щоб не починати судових розглядів. Керівництво клубу на чолі з Бартомеу - це катастрофа", - сказав Мессі.
Мессі повідомив клубу про своє бажання його покинути незабаром після вильоту "Барселони" від "Баварії" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів з принизливим рахунком 2:8.
Однак керівництво каталонського клубу зайняло жорстку позицію і відмовилося відпускати футболіста менш ніж за 700 млн євро.
Капітан дограє до кінця контракту, щоб влітку 2021 року безперешкодно покинути каталонців в статусі вільного агента.
Головним претендентом на аргентинського футболіста є "Манчестер Сіті".
Нагадаємо, раніше форвард заявив керівництву "Барселони", що не прибуде розташування клубу до початку чемпіонату Іспанії.