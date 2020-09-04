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Месси может остаться в "Барселоне" на сезон

Барселона, Пятница 04 сентября 2020 09:19
Месси может остаться в "Барселоне" на сезон
Фото: Лионель Месси (fcbarcelona.com)
Автор: Вера Олейник

Он все-таки отработает оставшуюся часть своего контракта

Форвард "Барселоны" Лионель Месси передумал и может остаться в каталонском клубе еще на один год. Ситуация с возможным уходом аргентинца может измениться в ближайшее время.

Об этом сообщает Marca.

Нападающий поменял свое решение в связи с непреклонной позицией президента "сине-гранатовых" Хосепа Бартомеу, который отказывается идти на уступки и отпускать игрока на невыгодных команде условиях. Поэтому капитану остается только обратиться в суд для расторжения контракта, но этот вариант ему не нравится, утверждает издание.

Месси уведомил клуб о своем желании его покинуть вскоре после вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов. Команда уступила в четвертьфинале еврокубка со счетом 2:8 мюнхенской "Баварии".

Напомним, также форвард заявил руководству "Барселоны", что не прибудет в расположение клуба к началу чемпионата Испании.

Он считает, что может покинуть клуб бесплатно, однако каталонцы рассчитывают на 700 млн евро отступных, прописанных в договоре с игроком, что в более чем в три раза превышает сумму самого дорогого трансфера в истории футбола.

Главным претендентом на аргентинского футболиста является "Манчестер Сити".

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