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Месси назвал сложной группу "Барселоны" в Лиге чемпионов

Новости » Спорт    17.09.2019 - 09:49
Месси назвал сложной группу "Барселоны" в Лиге чемпионов
Фото: Лионель Месси (twitter.com/FCBarcelona)

Однако тем интереснее будет задача для команды

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился ожиданиями от старта Лиги чемпионов сезона 2019/20. Слова аргентинца передает официальный сайт УЕФА.

Перед матчем 1 тура группового этапа турнира против дортмундской "Боруссии" он отметил, что каталонцы попали в сложный квартет в текущем сезоне.

"Нам выпала "Боруссия", с которой мы никогда не играли за время моего пребывания в клубе. Видел дортмундский стадион по телевизору. Он всегда мне нравился из-за болельщиков и самобытности клуба. Еще нам достался "Интер". Год назад мы играли с ним на выезде, но тот матч я пропустил из-за травмы. Группа сложная, но тем интереснее наша задача", - сказал Месси.

Отметим, игрок, который еще не выходил на поле в текущем сезоне из-за травмы, успел восстановиться. Медицинский штаб "Барсы" одобрил участие аргентинца в матче с дортмундцами, после чего форвард был включен в заявку на игру.

Напомним, Роналду надеется выиграть с "Ювентусом" Лигу чемпионов в этом сезоне. Португалец является пятикратным победителем турнира - четырежды с мадридским "Реалом" и раз с английским "Манчестер Юнайтед".

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