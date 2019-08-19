ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Месси полностью восстановился после травмы

Новости » Спорт    19.08.2019 - 09:27
Месси полностью восстановился после травмы
Фото: Лионель Месси (fcbarcelona.com)

Он сыграет в матче 2 тура чемпионата Испании

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси полностью восстановился после травмы икроножной мышцы, из-за которой он уже пропустил предсезонный тур по США и первій матч в чемпионате Испании против "Атлетико" (0:1). Об этом сообщает AS.

Уже сегодня, 19 августа, Месси приступит к полноценным тренировкам с одноклубниками. Лионель мог сыграть с мадридским клубом, но главный тренер команды Эрнесто Вальверде решил не рисковать здоровьем футболиста.

В матче второго тура лиги с "Бетисом" не сможет играть из-за травмы другой форвард команды - Луис Суарес.

Стоит отметить, "Барселона" впервые за 10 лет стартовала в Примере без Месси, в последний раз он пропускал матч первого тура чемпионата Испании еще в 2009 году, тогда "сине-гранатовые" играли против "Спортинга" из Хихона.

В прошедшем сезоне аргентинец провел 50 матчей за клуб, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи. Он является десятикратным чемпионом Испании.

Напомним, также Месси является самым титулованным игроком "Барселоны" в истории клуба.

"Барселона" начала задумываться об эпохе после Месси Месси пропустит первый матч сборной Аргентины в отборе к ЧМ-2022
Новости Украины БарселонаМессивосстановлениетравма
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь