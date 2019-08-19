Фото: Лионель Месси (fcbarcelona.com)

Он сыграет в матче 2 тура чемпионата Испании

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси полностью восстановился после травмы икроножной мышцы, из-за которой он уже пропустил предсезонный тур по США и первій матч в чемпионате Испании против "Атлетико" (0:1). Об этом сообщает AS.

Уже сегодня, 19 августа, Месси приступит к полноценным тренировкам с одноклубниками. Лионель мог сыграть с мадридским клубом, но главный тренер команды Эрнесто Вальверде решил не рисковать здоровьем футболиста.

В матче второго тура лиги с "Бетисом" не сможет играть из-за травмы другой форвард команды - Луис Суарес.

[INJURY NEWS] Tests carried out on Saturday morning have confirmed that @LuisSuarez9 has an injured right calf. His recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/QeXdD3gMii — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2019

Стоит отметить, "Барселона" впервые за 10 лет стартовала в Примере без Месси, в последний раз он пропускал матч первого тура чемпионата Испании еще в 2009 году, тогда "сине-гранатовые" играли против "Спортинга" из Хихона.

В прошедшем сезоне аргентинец провел 50 матчей за клуб, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи. Он является десятикратным чемпионом Испании.

Напомним, также Месси является самым титулованным игроком "Барселоны" в истории клуба.