Мессі назвав складною групу "Барселони" в Лізі чемпіонів

Фото: Ліонель Мессі (twitter.com/FCBarcelona)

Однак тим цікавіше буде завдання для команди

Капітан і нападник "Барселони" Ліонель Мессі поділився очікуваннями від старту Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Слова аргентинця передає офіційний сайт УЄФА.

Перед матчем 1 туру групового етапу турніру проти дортмундської "Боруссії" він зазначив, що каталонці потрапили в складне квартет в поточному сезоні.

"Нам випала "Боруссія", з якої ми ніколи не грали за час мого перебування в клубі. Бачив дортмундський стадіон по телевізору. Він завжди мені подобався через уболівальників і самобутності клубу. Ще нам дістався "Інтер". Рік тому ми грали з ним на виїзді, але той матч я пропустив через травму. Група складна, але тим цікавіше наше завдання", - сказав Мессі.

Відзначимо, гравець, який ще не виходив на поле в поточному сезоні через травму, встиг відновитися. Медичний штаб "Барси" схвалив участь аргентинця в матчі з дортмундцями, після чого форвард був включений в заявку на гру.

Нагадаємо, Роналду сподівається виграти з "Ювентусом" Лігу чемпіонів цього сезону. Португалець є п'ятиразовим переможцем турніру - чотири рази з мадридським "Реалом" і раз з англійським "Манчестер Юнайтед".