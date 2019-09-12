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Месси не намерен уходить из "Барселоны"

Новости » Спорт    12.09.2019 - 11:41
Месси не намерен уходить из "Барселоны"
Фото: Лионель Месси (fcbarcelona.com)

Его нынешний контракт заканчивается в конце этого сезона

Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси заявил, что не намерен покидать каталонский клуб. Как пишет Marca, капитан команды развеял информацию по поводу пункта в своем контракте, который позволит ему покинуть "Барселону" в конце сезона.

Месси находится в системе "Барселоны" с 2000 года, в составе "сине-гранатовых" аргентинец выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре раза победил в Лиге чемпионов, шесть раз - в Кубке Испании. Месси является лучшим бомбардиром в истории "Барселоны".

"Барселона" - мой дом, и я не хочу идти, я хочу побеждать", - сказал Месси.

По информации испанских СМИ, в действующем контракте 32-летнего Месси, который рассчитан до 30 июня 2021 есть пункт, позволяющий форварду досрочно расторгнуть соглашение. Однако "Барса" намерена предложить Месси пожизненный контракт.

Напомним, ранее президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что каталонцам нужно готовиться к времени, когда капитан команды Лионель Месси завершит карьеру. Он также рассказал, каким видит будущее клуба без аргентинского форварда.

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