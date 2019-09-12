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Мессі не має наміру йти з "Барселони"

Новини » Спорт    12.09.2019 - 11:41
Мессі не має наміру йти з "Барселони"
Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)

Його нинішній контракт закінчується в кінці цього сезону

Аргентинський футболіст "Барселони" Ліонель Мессі заявив, що не має наміру залишати каталонський клуб. Як пише Marca, капітан команди розвіяв інформацію щодо пункту у своєму контракті, який дозволить йому покинути "Барселону" наприкінці сезону.

Мессі знаходиться в системи "Барселони" з 2000 року, в складі "синьо-гранатових" аргентинець виграв десять титулів чемпіона Іспанії, чотири рази переміг в Лізі чемпіонів, шість разів - в Кубку Іспанії. Мессі є найкращим бомбардиром в історії "Барселони".

"Барселона" - мій дім, і я не хочу йти, я хочу перемагати", - сказав Мессі.

За інформацією іспанських ЗМІ, у чинному контракті 32-річного Мессі, який розрахований до 30 червня 2021 року є пункт, що дозволяє форварду достроково розірвати угоду. Однак "Барса" має намір запропонувати Мессі довічний контракт.

Нагадаємо, раніше президент каталонської "Барселони" Хосеп Марія Бартомеу заявив, що каталонцям потрібно готуватися до часу, коли капітан команди Ліонель Мессі завершить кар'єру. Він також розповів, яким бачить майбутнє клубу без аргентинського форварда.

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