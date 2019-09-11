Бекхэм намерен пригласить Месси в свой клуб

Фото: Лионель Месси (fcbarcelona.com)

"Барселона" же предлагает своему игроку пожизненный контракт

Совладелец американского клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм намерен предложить контракт нападающему каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси. Об этом сообщает Radio Catalunya.

Известный в прошлом английский футболист уже связывался с представителями Месси, чтобы узнать, насколько реален этот переход.

В то же время "сине-гранатовые" готовы предложить Лионелю пожизненный контракт. Сам Месси неоднократно говорил, что выступать за другой клуб в Европе не собирается.

Месси является воспитанником "Барселоны". Вместе с каталонцами он десять раз становился чемпионом Испании, а также четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.

На его счету 687 матчей и 603 гола за "сине-гранатовых". В текущем сезоне 32-летний аргентинец не провел ни одного матча, восстанавливаясь от травмы.

Клуб "Интер Майами" готовится к дебюту в североамериканской Высшей футбольной лиге (MLS). Команда начнет выступать в лиге с 2020 года.

Напомним, ранее президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что каталонцам нужно готовиться к времени, когда капитан команды Лионель Месси завершит карьеру. Он также рассказал, каким видит будущее клуба без аргентинского форварда.