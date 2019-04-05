"Барселона" намерена предложить Месси пожизненный контракт

Фото: Лионель Месси (twitter.com/FCBarcelona)

Каталонский клуб в ближайшее время начнет переговоры со своим лидером

"Барселона" планирует предложить новое соглашение Лионелю Месси, несмотря на то, что предыдущий четырехлетний контракт был заключен в ноябре 2017 года. Об этом заявил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу, передает Sky Sports.

По его словам, на "Камп Ноу" хотели бы связать всю дальнейшую карьеру знаменитого аргентинца с его нынешним клубом.

"Мы бы хотели обновить контракт Месси. Он еще молод, и у него осталось два года по действующему соглашению. Он постоянно прогрессирует. Я верю, что у него впереди еще много лет. В ближайшие месяцы мы приступим к переговорам, чтобы он провел эти годы в "Барсе".

Месси - человек одного клуба. Дело не только в том, что он делает на поле - его связь с "Барселоной" продлится вечно. Мы хотим, чтобы Месси всегда был в "Барсе" - как игрок или представитель клуба, сказал Бартомеу.

В этом сезоне 31-летний аргентинец провел за "Барселону" 39 матчей и забил 42 гола.

Напомним, также Месси является самым титулованным игроком "Барселоны" в истории клуба.