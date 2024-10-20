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Мессі з куражним хет-триком став найкращим бомбардиром "Інтера Маямі" в історії

Форт-Лодердейл, Неділя 20 жовтня 2024 11:29
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Мессі з куражним хет-триком став найкращим бомбардиром "Інтера Маямі" в історії Фото: Ліонель Мессі в обіймах одноклубників (x.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі продовжив переписувати літопис американського "Інтера Маямі", доклавшись до розгромної перемоги "Нью-Інгленд Революшн" у регулярній першості північноамериканської Major League Soccer (MLS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Інтер Маямі" – "Нью-Інгленд Революшн" – 6:2

Голи: Суарес, 40, 43, Крамаскі, 58, Мессі, 78, 81, 89 – Лангоні, 2, Борреро, 34

Команда з Великого Бостона шокувала "чапель" двома голами в стартові півгодини з хвостиком. Спершу Лангоні скористався провалом оборони флоридців і з другої спроби відправив м'яч у сітку. А на 34-й хвилині Борреро оформив знущальний гол поміж ніг кіперу.

"Інтер Маямі" відігрався ще до перерви. Дубль організував Суарес. Для початку форвард потужно пробив із центра штрафного майданчика. А потім у падінні відправив м'яч у сітку з лінії карної зони. На старті же другої половини Крамаскі в дотик замкнув передачу Альби.

А далі до справи взявся Мессі. Спершу він у фірмовому стилі пробив у кут із-за меж штрафного. Далі аргентинець реалізував момент після закидання в штрафний після глибини. На десерт же в дотик завершив класну комбінацію за участі Кампани та Суареса.

Хет-трик у фінальному турі МЛС дозволив Мессі стати найкращим бомбардиром "Інтера Маямі" всіх часів. Аргентинський нападник оформив 33 м'ячі в складі "чапель". Флоридці виграли регулярний чемпіонат і підходять до плей-офф у статусі одного з фаворитів сезону.

До слова, раніше Мессі оформив хет-трик проти Болівії у складі збірної Аргентини.

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