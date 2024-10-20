Мессі з куражним хет-триком став найкращим бомбардиром "Інтера Маямі" в історії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Інтер Маямі" – "Нью-Інгленд Революшн" – 6:2

Голи: Суарес, 40, 43, Крамаскі, 58, Мессі, 78, 81, 89 – Лангоні, 2, Борреро, 34

Команда з Великого Бостона шокувала "чапель" двома голами в стартові півгодини з хвостиком. Спершу Лангоні скористався провалом оборони флоридців і з другої спроби відправив м'яч у сітку. А на 34-й хвилині Борреро оформив знущальний гол поміж ніг кіперу.

"Інтер Маямі" відігрався ще до перерви. Дубль організував Суарес. Для початку форвард потужно пробив із центра штрафного майданчика. А потім у падінні відправив м'яч у сітку з лінії карної зони. На старті же другої половини Крамаскі в дотик замкнув передачу Альби.

А далі до справи взявся Мессі. Спершу він у фірмовому стилі пробив у кут із-за меж штрафного. Далі аргентинець реалізував момент після закидання в штрафний після глибини. На десерт же в дотик завершив класну комбінацію за участі Кампани та Суареса.

Хет-трик у фінальному турі МЛС дозволив Мессі стати найкращим бомбардиром "Інтера Маямі" всіх часів. Аргентинський нападник оформив 33 м'ячі в складі "чапель". Флоридці виграли регулярний чемпіонат і підходять до плей-офф у статусі одного з фаворитів сезону.