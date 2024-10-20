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Месси с куражным хет-триком стал лучшим бомбардиром "Интера Майами" в истории

Форт-Лодердейл, Воскресенье 20 октября 2024 11:29
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Месси с куражным хет-триком стал лучшим бомбардиром "Интера Майами" в истории Фото: Лионель Месси в объятиях одноклубников (x.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси продолжил переписывать летопись американского "Интера Майами", приложившись к разгромной победе "Нью-Инглэнд Революшн" в регулярном первенстве североамериканской Major League Soccer (MLS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Интер Майами" – "Нью-Инглэнд Революшн" – 6:2

Голы: Суарес, 40, 43, Крамаски, 58, Месси, 78, 81, 89 – Лангони, 2, Борреро, 34

Команда из Большого Бостона шокировала "цапель" двумя голами в стартовые полчаса с хвостиком. Сначала Лангони воспользовался провалом обороны флоридцев и со второй попытки отправил мяч в сетку. А на 34-й минуте Борреро оформил издевательский гол между ног киперу.

"Интер Майами" отыгрался еще до перерыва. Дубль организовал Суарес. Для начала форвард мощно пробил из центра штрафной. А затем в падении отправил мяч в сетку с линии штрафной зоны. На старте же второй половины Крамаски в касание замкнул передачу Альбы.

А дальше за дело взялся Месси. Сначала он в фирменном стиле пробил в угол из-за пределов штрафной. Далее аргентинец реализовал момент после заброса в штрафную после глубины. На десерт же завершил классную комбинацию с участием Кампаны и Суареса.

Хет-трик в финальном туре МЛС позволил Месси стать лучшим бомбардиром "Интера Майами" всех времен. Аргентинский нападающий оформил 33 мяча в составе "цапель". Флоридцы выиграли регулярный чемпионат и подходят к плей-офф в статусе одного из фаворитов сезона.

К слову, ранее Месси оформил хет-трик против Боливии в составе сборной Аргентины.

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