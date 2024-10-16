Аргентина з хет-триком Мессі та Бразилія оформили розгроми в кваліфікації до ЧС-2026

За океаном завершився десятий тур відбору до чемпіонату світу 2026 року в Південній Америці. Перемоги здобули національні команди Колумбії, Парагваю, Аргентини та Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

ЧС-2026, кваліфікація, Південна Америка

Колумбія – Чилі – 4:0

Голи: Санчес, 34, Діас, 52, Дуран, 82, Сіністерра, 90+3

Парагвай – Венесуела – 2:1

Голи: Санабрія, 59, 74 – Арамбуру, 25

Нереалізований пенальті: Енкісо, 41 (П)

Уругвай – Еквадор – 0:0

Аргентина – Болівія – 6:0

Голи: Мессі, 19, 84, 86, Лаут. Мартінес, 43, Альварес, 45+3, Альмада, 69

Бразилія – Перу – 4:0

Голи: Рафінья, 35, 54 (обидва – пенальті), Перейра, 71, Луїз Енріке, 74

Колумбійці вдома розгромили Чилі. Відкрив рахунок у першому таймі Санчес, зігравши головою після кутового. На старті другої половини Діас подвоїв перевагу "кав'ярників" після перехоплення на чужій половині. Під завісу зустрічі Дуран і Сіністерра встановили остаточний результат, розібрашись з обороною і воротарем у чужому штрафному в обох епізодах.

Аргентинці після двох поспіль втрат очок відігралися на Болівії. Солював Мессі, який оформив хет-трик. Саме він відкрив рахунок після провалу оборони "зелених". Перед перервою Лаутаро Мартінес реалізував вихід на порожні ворота, а Альварес переграв кіпера з лінії воротарського. У другому таймі Альмада результативно зіграв у дотик після простріл Моліни. А на фінальному відрізку Мессі забив ще двічі – з лінії штрафного правою (!) після пасу Паласіоса та лівою з передачі Паса.

Бразильці оформили два голи з 11-метрової позначки до та після перерви. Двічі впевнено пенальті виконав Рафінья. Закріпив перевагу пентакампеонів світу боковими ножицями Перейра. Добив же перуанців Луїз Енріке, який майстерним ударом у кут із лінії штрафного залишив поза справами Гальєсе.

Лідером відбіркової групи залишилася збірна Аргентини (19 очок). На три пункти відстала Колумбія, а далі розташувалися Уругвай, Бразилія (по 16 пунктів) та Еквадор із Парагваєм (по 13). Наступні два тури кваліфікації зіграють в листопаді.