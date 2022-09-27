UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мешканцям звільнених територій спростили виплату пенсій та грошової допомоги

Фото: пенсії на звільнених територіях отримати буде простіше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану". Подати заяву буде простіше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 вересня 2022 р. № 1042.

Згідно з рішенням, у територіальних громадах в зоні бойових дій заява на пенсію та грошову допомогу може подаватися органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення через сільського, селищного, міського голову, старосту, начальника військової адміністрації населеного пункту.

Заява подається із зазначенням дати і місця подання заяви, посади, прізвища та власного імені уповноваженої посадової особи, що прийняла заяву, без додавання копій документів, що посвідчують особу.

Це стосується як зав для виплати пенсій через банки, так і заяв для виплати через "Укрпошту".

Нагадаємо, у Балаклії у Харківської області вже почали виплачувати пенсії, відразу за п'ять місяців - за той період, що населені пункти перебували в окупації.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПенсіїПенсионный фонд Украины