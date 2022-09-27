Жителям освобожденных территорий упростили выплату пенсий и денежной помощи

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения". Подать заявление будет проще.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 сентября 2022 г. №1042 .
Согласно решению, в территориальных общинах в зоне боевых действий заявление на пенсию и денежную помощь может подаваться в орган Пенсионного фонда Украины или орган социальной защиты населения через сельского, поселкового, городского голову, старосту, начальника военной администрации населенного пункта.
Заявление подается с указанием даты и места подачи заявления, должности, фамилии и собственного имени уполномоченного должностного лица, принявшего заявление, без добавления копий документов, удостоверяющих личность.
Это касается как зав для выплаты пенсий через банки, так и заявлений для выплаты через "Укрпочту".
Напомним, в Балаклее в Харьковской области уже начали выплачивать пенсии, сразу за пять месяцев - за тот период, что населенные пункты находились в оккупации.
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