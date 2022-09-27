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Жителям освобожденных территорий упростили выплату пенсий и денежной помощи

Фото: пенсии на освобожденных территориях получить будет проще (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения". Подать заявление будет проще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 сентября 2022 г. №1042 .

Согласно решению, в территориальных общинах в зоне боевых действий заявление на пенсию и денежную помощь может подаваться в орган Пенсионного фонда Украины или орган социальной защиты населения через сельского, поселкового, городского голову, старосту, начальника военной администрации населенного пункта.

Заявление подается с указанием даты и места подачи заявления, должности, фамилии и собственного имени уполномоченного должностного лица, принявшего заявление, без добавления копий документов, удостоверяющих личность.

Это касается как зав для выплаты пенсий через банки, так и заявлений для выплаты через "Укрпочту".

Напомним, в Балаклее в Харьковской области уже начали выплачивать пенсии, сразу за пять месяцев - за тот период, что населенные пункты находились в оккупации.

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