Мешканцям Запорізької області дозволили ховатись у шкільних укриттях: в які години

Ситуація в Запорізькій області

Нагадаємо, Запорізька область потерпає від регулярних ворожих обстрілів, однак до шкільних укриттів громадянам ходити до останнього часу забороняли, адже вони "використовуються для навчання".

Нещодавно мешканці Запоріжжя під час російського нічного обстрілу не змогли потрапити в укриття, оскільки ті були зачинені. З огляду на це в місті запровадили перевірки - щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, які не відкривали укриття під час повітряних тривог.

Повідомлялося також, що російська армія провела певні зміни в модифікації керованих авіаційних бомб (КАБів), тож тепер ці ракети можуть долітати до середмістя Запоріжжя.

За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, наразі РФ має цих бомб "достатню кількість".

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