Жителям Запорожской области разрешили прятаться в школьных укрытиях: в какие часы

Ситуация в Запорожской области

Напомним, Запорожская область подвергается регулярным вражеским обстрелам, однако в школьные укрытия гражданам ходить до последнего времени запрещали, ведь они "используются для обучения".

Недавно жители Запорожья во время российских ночных обстрелов не смогли попасть в укрытия, поскольку те были закрыты. Учитывая это, в городе ввели проверки - чтобы привлечь к ответственности всех лиц, которые не открывали укрытия во время воздушных тревог.

Сообщалось также, что российская армия провела определенные изменения в модификации управляемых авиационных бомб (КАБов), поэтому теперь эти ракеты могут долетать до центра Запорожья.

По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, сейчас РФ имеет этих бомб "достаточное количество".

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