Мешканцям прифронтовних районів дозволять самостійно заготовляти дрова на зиму, - Шмигаль
Українці, що проживають в прифронтових регіонах зможуть самостійно заготовляти деревину на зиму. Уряд дав відповідне доручення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Підготовка до зими поблизу лінії фронту. Великий виклик, над яким активно працюємо. У багатьох громадах деревина є основним засобом для обігріву приміщень", - пояснив прем'єр.
Він пояснив, що у зв'язку з цим, Міндовкілля отримало доручення розробити нормативно-правовий акт, який дасть "зелене світло" для самостійної заготівлі деревини жителями населених пунктів.
"Ця процедура має бути чітко регламентована, аби люди змогли заготовити достатньо дров без шкоди для наших лісів", - наголосив Шмигаль.
Він також підкреслив, що уряд доручив Міністерству енергетики, Мінекономіки, Мінфіну спільно з Віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції Іриною Верещук терміново напрацювати механізм розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу для потреб побутових споживачів. Зокрема в Донецькій області.
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