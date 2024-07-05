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Мешканцям прифронтовних районів дозволять самостійно заготовляти дрова на зиму, - Шмигаль

Україна, П'ятниця 05 липня 2024 17:05
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Мешканцям прифронтовних районів дозволять самостійно заготовляти дрова на зиму, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українці, що проживають в прифронтових регіонах зможуть самостійно заготовляти деревину на зиму. Уряд дав відповідне доручення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Підготовка до зими поблизу лінії фронту. Великий виклик, над яким активно працюємо. У багатьох громадах деревина є основним засобом для обігріву приміщень", - пояснив прем'єр.

Він пояснив, що у зв'язку з цим, Міндовкілля отримало доручення розробити нормативно-правовий акт, який дасть "зелене світло" для самостійної заготівлі деревини жителями населених пунктів.

"Ця процедура має бути чітко регламентована, аби люди змогли заготовити достатньо дров без шкоди для наших лісів", - наголосив Шмигаль.

Він також підкреслив, що уряд доручив Міністерству енергетики, Мінекономіки, Мінфіну спільно з Віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції Іриною Верещук терміново напрацювати механізм розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу для потреб побутових споживачів. Зокрема в Донецькій області.

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Денис Шмигаль
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