Жителям прифронтовых районов позволят самостоятельно заготавливать дрова на зиму, - Шмыгаль

Украинцы, проживающие в прифронтовых регионах, смогут самостоятельно заготавливать древесину на зиму. Правительство дало соответствующее поручение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Подготовка к зиме вблизи линии фронта. Большой вызов, над которым активно работаем. Во многих общинах древесина является основным средством для обогрева помещений", - пояснил премьер.

Он пояснил, что в связи с этим, Минприроды получило поручение разработать нормативно-правовой акт, который даст "зеленый свет" для самостоятельной заготовки древесины жителями населенных пунктов.

"Эта процедура должна быть четко регламентирована, чтобы люди смогли заготовить достаточно дров без ущерба для наших лесов", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что правительство поручило Министерству энергетики, Минэкономики, Минфину совместно с Вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции Ириной Верещук срочно разработать механизм распределения гуманитарной помощи в виде сжиженного газа для нужд бытовых потребителей. В частности в Донецкой области.