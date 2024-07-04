Київ готується до зими: Кличко ініціює збільшення компенсації за генератори до 300 тисяч грн

Київ збільшує максимальну суму відшкодування з бюджету міста вартості незалежних джерел електроенергії з 80 до 300 тисяч гривень для мешканців столичних багатоповерхівок. Відповідне рішення Київрада ухвалить на своєму засіданні сьогодні, 4 липня.

"Ідеться про те, щоб зробити ще лояльнішим Порядок відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії. А саме: збільшити максимальний поріг компенсації (для великих будинків – у кілька разів). І запровадити справедливу градацію: що більші витрати будинку, то більша гранична сума допомоги від міста. Адже більша поверховість житлового будинку та його площа визначають і більшу потребу в енергоспоживанні. А значить – необхідне більш потужне обладнання для заміщення електроенергії під час відключень. Це те, на чому наголошували будинкові громади", – підкреслив Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні місто компенсує 75% вартості обладнання, але максимальна сума допомоги – не більше 80 тисяч грн за одну одиницю обладнання. Місто пропонує збільшити максимально граничну суму, залежно від поверховості будинку, щоб мешканці могли закуповувати більш потужне обладнання.

Місто, як і зараз, буде відшкодовувати 75% вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії. Але гранична сума збільшується: до 100 тисяч грн – для будинків до 6 поверхів (включно); 200 тисяч грн – для будинків від 7 до 16 поверхів (включно); 300 тисяч грн – для будинків від 17 поверхів, а також для будинків з прибудованими, вбудованими, даховими котельнями. Відповідні зміни буде внесено до рішення "Про деякі питання підготовки житлового фонду столиці до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану".

Віталій Кличко підкреслив, що місто повертатиме гроші за придбання генераторів мешканцям усіх багатоповерхівок.

"Підкреслю: удосконалений порядок відшкодування стосуватиметься не тільки ОСББ та ЖБК. А всіх багатоповерхових будинків столиці, де таке рішення ухвалять мешканці. Переконаний, удосконалена програма працюватиме ще ефективніше. І ще більше київських будинків стануть стійкішими в умовах енергодефіциту", – наголосив Кличко.

Мер Києва нагадав, що сьогодні в столиці діють програми для ОСББ та ЖБК, що дозволяють мешканцям встановлювати в будинку альтернативні джерела живлення або різне енергоефективне обладнання. При встановленні незалежних джерел енергії бюджет міста відшкодовує 75% вартості обладнання. Цей механізм працює від початку повномасштабного вторгнення. На сьогодні в столиці вже втілили понад 670 таких проєктів.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київ готується до складного опалювального сезону, враховуючи масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури. Незважаючи на обмеженість фінансів, місто оновить 55 км найбільш зношених ділянок тепломереж, відремонтує понад 150 теплоджерел, понад 200 котлів та насосне обладнання. Також ще понад 50 пересувних мінікотелень будуть розташовані у столичних лікарнях, пологових будинках, на важливих соціальних об’єктах.