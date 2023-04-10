Мешканцям окупованих територій погрожують забирати дітей, якщо не братимуть паспорти РФ, - Сили оборони

На тимчасово окупованих територіях на Таврійському напрямку росіяни проводять примусову паспортизацію місцевих жителів і погрожують відбирати дітей у батьків, які відмовляються брати паспорт РФ.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна .

Він зазначив, що це стосується дітей шкільного віку.

"Погрожують людям, які мають дітей шкільного віку, що замість атестата у них заберуть дітей, якщо вони не будуть отримувати паспорти", - заявив Дмитрашківський.

Також він зазначив, що в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вишукують партизанів після того, як ЗСУ знищили там склади та техніку.