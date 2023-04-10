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Жителям оккупированных территорий угрожают забирать детей, если не будут принимать паспорта РФ, - Силы обороны

Фото: на оккупированных территориях жителям угрожают изъятием детей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На временно оккупированных территориях на Таврическом направлении россияне производят принудительную паспортизацию местных жителей и угрожают отбирать детей у родителей, отказывающихся брать паспорт РФ.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

Он отметил, что это касается детей школьного возраста.

"Угрожают людям, имеющим детей школьного возраста, что вместо аттестата у них заберут детей, если они не будут получать паспорта", - заявил Дмитрашковский.

Также он отметил, что во временно оккупированном Мелитополе россияне выискивают партизан после того, как ВСУ уничтожили склады и технику.

Напомним, чтороссияне применяют наказание к похищенным детям, отказывающимся петь гимн РФ.

Также на дняхНацполиция создала приложение для поиска похищенных детей РФ.

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