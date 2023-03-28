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Мешканцям Одеси та району повернули світло після аварії

Фото: мешканцям Одеси та району повернули світло після аварії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 березня, вдень енергетики відновили електропостачання для мешканців Одеси та району. Воно було порушено через аварію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську районну військову адміністрацію в Telegram.

Начальник Одеської РВА Юрій Крук нагадав, що внаслідок негоди було знеструмлено високовольтну лінію, яка живить Київський та Малиновський райони Одеси.

"Наслідки аварії ліквідовані та всі абоненти в Одеському районі підключені до електропостачання", - розповів він.

При цьому синоптики очікують погіршення погодних умов в Одеській області. Там прогнозують невеликий дощ та сильні пориви вітру.

"Це може призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки і не наближайтесь до ліній електропередачі", - зазначили в ДТЕК Одеські електромережі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що частина Одеси та району сьогодні вранці залишилася без світла.

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Одесавимкнення світлаЕлектроенергія