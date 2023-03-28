Мешканцям Одеси та району повернули світло після аварії

Сьогодні, 28 березня, вдень енергетики відновили електропостачання для мешканців Одеси та району. Воно було порушено через аварію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську районну військову адміністрацію в Telegram .

"Це може призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки і не наближайтесь до ліній електропередачі", - зазначили в ДТЕК Одеські електромережі.

При цьому синоптики очікують погіршення погодних умов в Одеській області. Там прогнозують невеликий дощ та сильні пориви вітру.

"Наслідки аварії ліквідовані та всі абоненти в Одеському районі підключені до електропостачання", - розповів він.

Начальник Одеської РВА Юрій Крук нагадав, що внаслідок негоди було знеструмлено високовольтну лінію, яка живить Київський та Малиновський райони Одеси.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що частина Одеси та району сьогодні вранці залишилася без світла.

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