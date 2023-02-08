Мешканців Житомира і області просять економити світло. Ситуація ускладнилась через морози

"Морозна погода суттєво збільшила навантаження на енергосистему країни та області. Зараз пікові навантаження вдається долати шляхом перерозподілу навантаження у системі та імпорту електроенергії з країн ЄС", - розповів він.

За даними Бунечка, щоб запобігти відключенням енергопостачання сьогодні, необхідно максимально знизити споживання електроенергії.

"Слід відмовитися від використання потужних електроприладів особливо у пікові години з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 23:00", - звернувся до мешканців регіону очільник області.