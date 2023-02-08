Мешканців Житомира і області просять економити світло. Ситуація ускладнилась через морози

Через морози навантаження на енергосистему Житомирської області зросло. Мешканців просять економити, бо можливі аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської області Віталія Бунечка.
"Морозна погода суттєво збільшила навантаження на енергосистему країни та області. Зараз пікові навантаження вдається долати шляхом перерозподілу навантаження у системі та імпорту електроенергії з країн ЄС", - розповів він.
За даними Бунечка, щоб запобігти відключенням енергопостачання сьогодні, необхідно максимально знизити споживання електроенергії.
"Слід відмовитися від використання потужних електроприладів особливо у пікові години з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 23:00", - звернувся до мешканців регіону очільник області.
Як повідомлялось, за даними "Укренерго", споживання електроенергії в Україні зросло через морози. В Запорозькій, Донецькій, Миколаївській області без відключень, а в Одесі та районі застосовують аварійні вимкнення світла.
Нагадаємо, через посилення морозів у Житомирській області є загроза аварійних відключень світла. Тому жителів регіону закликають зменшити споживання електрики.
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