RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жителей Житомира и области просят экономить свет. Ситуация усложнилась из-за морозов

Фото: жителей Житомира и области просят экономить свет (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за морозов нагрузка на энергосистему Житомирской области выросла. Жителей просят экономить, потому что возможны аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Морозная погода существенно увеличила нагрузку на энергосистему страны и области. Сейчас пиковые нагрузки удается преодолевать путем перераспределения погрузки в системе и импорта электроэнергии из стран ЕС", - рассказал он.

По данным Бунечко, чтобы предотвратить отключение энергоснабжения сегодня, необходимо максимально снизить потребление электроэнергии.

"Следует отказаться от использования мощных электроприборов особенно в пиковые часы с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00", - обратился к жителям региона глава области.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине выросло из-за морозов. В Запорожской, Донецкой, Николаевской области без отключений, а в Одессе и районе применяют аварийные отключения света.

Напомним, из-за усиления морозов в Житомирской области есть угроза аварийных отключений света. Поэтому жителей региона призывают снизить потребление электричества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомирвідключеня світла