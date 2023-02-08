Жителей Житомира и области просят экономить свет. Ситуация усложнилась из-за морозов

Из-за морозов нагрузка на энергосистему Житомирской области выросла. Жителей просят экономить, потому что возможны аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Морозная погода существенно увеличила нагрузку на энергосистему страны и области. Сейчас пиковые нагрузки удается преодолевать путем перераспределения погрузки в системе и импорта электроэнергии из стран ЕС", - рассказал он.

По данным Бунечко, чтобы предотвратить отключение энергоснабжения сегодня, необходимо максимально снизить потребление электроэнергии.

"Следует отказаться от использования мощных электроприборов особенно в пиковые часы с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00", - обратился к жителям региона глава области.