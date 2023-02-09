Мешканців Сєвєродонецька не приймають у лікарні, бо її готують для військових РФ, - ОДА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Дійшла черга і до Сєверодонецька, де хворих з лікарні відправляють додому", - йдеться у повідомленні.

У Луганській ОВА зазначають, що там готують приміщення під хірургію для військових РФ. Раніше поранених везли вглиб територій, не залишали їх у розграбованих самими ж окупантами медичних закладах.

"Наразі їх така кількість, що під шпиталі переобладнані навіть медзаклади у прифронтових населених пунктах", - додали в ОВА.